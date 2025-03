Líder do Jogo do Bicho é preso na Praia do Forte, após três anos foragido Ele foi encontrado pela Polícia Civil em uma operação conjunta com a polícia do Rio de Janeiro

Bahia no Ar|Do R7 12/03/2025 - 13h37 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h37 ) twitter

