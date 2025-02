Moradores de Camaçari (BA) fazem protesto na Via Parafuso Eles reclamam de insuficiência de transporte público e de falta d’água Bahia no Ar|Do R7 25/02/2025 - 14h32 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h32 ) twitter

Na Via Parafuso, em Camaçari, região metropolitana de Salvador (BA), moradores fizeram um protesto desde as 4h da manhã do último dia 24.

Com pneus e outros objetos em chamas, as duas pistas, nos dois sentidos, ficaram bloqueadas.

Eles reclamam da falta de transporte público metropolitano, que estaria sendo insuficiente para a demanda da comunidade, e da constante falta de água no local.