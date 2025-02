Moradores de Salvador (BA) reclamam de reajuste do IPTU Aumento chegou a 20% em alguns imóveis da capital baiana Bahia no Ar|Do R7 05/02/2025 - 13h52 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h52 ) twitter

Moradores de Salvador (BA) têm reclamado do aumento do IPTU. Segundo eles, o reajuste ultrapassou os 4,87% que foram anunciados pela prefeitura em dezembro de 2024. De acordo com informações, a média dos reajustes foi de 10%, mas alguns imóveis chegaram a dobrar esse percentual.

A Secretária da Fazenda de Salvador (BA), Giovanna Victor, conversou com o Bahia do Ar para falar a que áreas se destina o valor arrecadado pelo IPTU e explicar de que forma é feito o cálculo desse imposto.