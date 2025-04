Moradores vivem sob risco de deslizamento há mais de três anos em Salvador (BA) Bairro enfrenta rachaduras e ameaça de tragédia durante período de chuvas intensas Bahia no Ar|Do R7 24/04/2025 - 07h28 (Atualizado em 24/04/2025 - 07h28 ) twitter

Moradores do bairro Alto do Cabrito, em Salvador (BA), enfrentam o risco de deslizamentos de terra há mais de três anos. A situação se agrava durante o período chuvoso, com rachaduras visíveis nas casas e medo constante entre as famílias.

Com a cidade em alerta laranja por causa das chuvas, a comunidade cobra obras de contenção de encostas. Os órgãos responsáveis ainda não apresentaram resposta.