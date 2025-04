Pacientes enfrentam longas filas para marcar consultas no Multicentro de Amaralina, em Salvador Alta demanda faz idosos dormirem no local para garantir atendimento na rede pública Bahia no Ar|Do R7 01/04/2025 - 09h05 (Atualizado em 01/04/2025 - 09h05 ) twitter

Pacientes enfrentam longas filas para marcar consultas e exames no Multicentro de Amaralina, em Salvador, na Bahia.

A alta demanda, especialmente no início do mês, faz com que muitos aguardem por horas, incluindo idosos que chegam a dormir no local para garantir atendimento.

A situação expõe a falta de profissionais em algumas especialidades na rede pública de saúde.