Pedreiro ateia fogo em pousada de Salvador (BA) Proprietário ficou ferido ao tentar conter as chamas provocadas com gasolina Bahia no Ar|Do R7 09/06/2025 - 08h17 (Atualizado em 09/06/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores viveram momentos de pânico, após um pedreiro atear fogo em uma pousada e em um carro. O homem, que já havia se hospedado no local, voltou com gasolina e iniciou o incêndio. O dono do imóvel ficou ferido ao tentar conter as chamas. A Polícia faz buscas pelo suspeito, enquanto a comunidade permanece em alerta.