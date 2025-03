PM impede a entrada de mais de 2 mil objetos como tesouras e facas no Carnaval de Salvador Aumento de público e reforço na segurança marcaram o primeiro dia da festa Bahia no Ar|Do R7 05/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aumento de Segurança e Público no Carnaval de Salvador: O Carnaval de Salvador registrou um aumento de 22% no público no primeiro dia, com 1,5 milhão de pessoas nos circuitos. Os portais de abordagem, implantados há dez anos, desempenham um papel crucial na segurança, utilizando detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial.

Até agora, dois foragidos foram presos e mais de dois mil objetos perigosos foram apreendidos, incluindo facas e seringas. A Polícia Militar, com apoio de cães farejadores e agentes disfarçados, garante a segurança dos foliões. A festa atrai turistas e moradores locais, destacando a confiança no trabalho das forças de segurança.