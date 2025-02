Polícia Civil da Bahia traz novidades para o carnaval Atendimento humanizado e equipamentos tecnológicos estão entre as ações Bahia no Ar|Do R7 27/02/2025 - 15h04 (Atualizado em 27/02/2025 - 15h04 ) twitter

A Polícia Civil da Bahia vai trazer novidades para o carnaval deste ano. Vai ser utilizado um sistema de inteligência conectado a drones com câmeras de alta resolução e sensores de calor, que vai permitir uma resposta rápida a possíveis ameaças à segurança dos foliões.

O efetivo de cerca de 3 mil policiais estará distribuído nos três circuitos e nos carnavais de bairro também. Policiais disfarçados com fantasias, inclusive, também vão estar no meio da multidão para fazer prisões em flagrante.

O Departamento de Proteção à Pessoa fará um trabalho de monitoramento para localizar pessoas desaparecidas. Como novidade para este ano, um posto especializado em crimes sexuais vai contar com equipe treinada para atender esse tipo de ocorrência.

Além disso, a delegacia de atendimento ao turista vai contar com 2 unidades, uma no Pelourinho e outra no bairro da Barra, ambas com funcionamento 24h durante o carnaval.