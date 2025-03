Polícia e comunidade divergem sobre ocorrência em Mussurunga Enquanto a polícia afirma que houve troca de tiros, a comunidade alega que o falecido não tinha envolvimento com o crime e foi morto dentro de casa Bahia no Ar|Do R7 12/03/2025 - 13h52 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante um confronto entre policiais e suspeitos, no bairro Mussurunga, em Salvador (BA), um indivíduo acabou morto.

O Bahia no Ar relata o trabalho de perícia e as divergências entre a versão oficial da polícia e os relatos dos moradores. Enquanto a polícia afirma que houve troca de tiros, a comunidade local contesta, alegando que o falecido não tinha envolvimento com o crime e foi morto dentro de casa.

O caso destaca a tensão entre a segurança pública e a percepção comunitária, além de levantar questões sobre a atuação policial e a segurança dos moradores.