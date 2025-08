Polícia prende Bruninho, chefe do tráfico com mandados em aberto na Bahia Criminoso atuava no Rio Sena e é acusado de extorquir trabalhadores e empresas Bahia no Ar|Do R7 01/08/2025 - 11h44 (Atualizado em 01/08/2025 - 11h44 ) twitter

Bruninho, apontado como líder do tráfico no Rio Sena, foi preso durante operação em Simões Filho (BA). Ele é investigado por homicídios, extorsões e organização criminosa, com dois mandados de prisão em aberto. A polícia segue com as apurações para desarticular o grupo liderado por ele.