Segurança que matou cliente em agência bancária é solto, após audiência, na Bahia Caso aconteceu em Dias d'Ávila e ainda está sendo investigado pelas autoridades Bahia no Ar|Do R7 07/04/2025 - 10h57 (Atualizado em 07/04/2025 - 10h57 )

O segurança envolvido na morte de um cliente durante uma discussão em uma agência bancária recebeu liberdade provisória, após audiência de custódia.

Ele deverá cumprir medidas cautelares, como comparecer a todos os atos do processo e informar qualquer mudança de endereço. O segurança alega que agiu em legítima defesa.

O caso ocorreu em Dias d’Ávila e causou pânico entre as pessoas que estavam na agência no momento do incidente.

A vítima foi sepultada na sexta-feira, enquanto as investigações continuam.