Adolescente é apreendida com drogas e canetas emagrecedoras roubadas A menor estava com 48 papelotes de maconha, 43 pinos de crack e 88 pacotes de cocaína, 3 celulares e uma faca Balanço Geral BA|Do R7 08/08/2025 - 15h26 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h26 )

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida no bairro Santa Cruz, em Salvador (BA), com canetas emagrecedoras roubadas de uma farmácia. Além da medicação, a menor ainda estava com 48 papelotes de maconha, 43 pinos de crack e 88 pacotes de cocaína, 3 celulares e uma faca. Segundo a polícia, a suspeita já possui diversas passagens por atos infracionais, apesar da pouca idade.