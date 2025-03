Assédio em área turística de Itaparica (BA): Homem nu assusta mulheres no local Vítimas relataram situação através de aplicativo de mensagens Balanço Geral BA|Do R7 07/03/2025 - 12h04 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h04 ) twitter

Um incidente alarmante ocorreu em uma área turística de Itaparica, na Baía de Todos os Santos, onde um homem nu foi visto assediando mulheres, em uma região deserta e paradisíaca.

A polícia local, do vigésimo terceiro batalhão, está intensificando o policiamento e investigando o caso, após relatos via WhatsApp. Uma vítima compartilhou sua experiência traumática, destacando a necessidade de registros formais para ações policiais eficazes. A comunidade está em alerta e a polícia solicita que informações sejam reportadas através dos canais oficiais, para garantir a segurança e a captura do suspeito.