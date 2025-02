Estudantes baianos se destacam na redação do ENEM Jovens ocuparam ótimas posições nas notas acima de 950 Balanço Geral Especial|Do R7 20/01/2025 - 16h45 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h45 ) twitter

Os estudantes da rede pública da Bahia conquistaram posições de destaque na redação do ENEM. Eles ficaram entre os quatro melhores colocados com notas entre 980 e 1000. Os jovens também se destacaram entre as notas que vão de 950 a 980, ocupando o quinto lugar no ranking nacional.