Família morre em acidente na Mata de São João Entre as quatro vítimas fatais, havia duas crianças Balanço Geral Especial|Do R7 20/01/2025 - 16h49 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quatro pessoas de uma mesma família morreram após uma batida entre um caminhão e dois carros na BA-099, no trecho próximo a Imbassaí, Mata de São João, região metropolitana de Salvador (BA). O condutor do caminhão, que bateu de frente com o veículo em que a família trafegava, estava alcoolizado e foi preso em flagrante por homicídio.