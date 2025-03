Blogueiro baiano é preso por suspeita de estelionato com criptomoedas Influenciador é acusado de associação criminosa e lavagem de dinheiro em esquema com criptos Balanço Geral BA|Do R7 21/03/2025 - 11h11 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h11 ) twitter

O blogueiro baiano Darley Felipe, com 170 mil seguidores no Instagram, foi preso pela Polícia Civil em Feira de Santana, na Bahia, por suspeita de envolvimento em estelionato com criptomoedas. O mandado de prisão foi expedido pela justiça do Ceará.

Darley nega as acusações e afirma ter sido pego de surpresa. Ele é acusado de associação criminosa, lavagem de dinheiro e exploração ilegal de jogos de azar.