Esposa de principal líder do tráfico de drogas é presa Darlene Andrade Pereira, grávida de oito meses, foi detida em um hotel no Rio de Janeiro Balanço Geral BA|Do R7 23/01/2025 - 15h14 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h14 )

A esposa do traficante Buel, principal líder do tráfico de drogas do Comando Vermelho, foi presa em uma operação da Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia com o apoio do Rio de Janeiro.

Darlene Andrade Pereira, que está grávida de oito meses, foi detida em um hotel na capital carioca e conduzida à delegacia.

A polícia segue com a operação para tentar prender o traficante e seus comparsas.