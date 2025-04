Homem invade loja e ameaça ex-cunhada com facão Segundo informações, ele a culpava pelo fim do relacionamento com a irmã dela Balanço Geral BA|Do R7 10/04/2025 - 17h34 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 28 anos causou um grande alvoroço no calçadão de Jacobina (BA) ao invadir a loja da ex-cunhada e a ameaçar de morte com um facão. Segundo informações, ele a culpava pelo fim do relacionamento com a irmã dela.

O incidente gerou pânico entre os transeuntes e trabalhadores da região central da cidade. A Guarda Municipal foi acionada rapidamente para controlar a situação e conduzir o homem à delegacia.