Um idoso de 82 anos sofreu um golpe em um caixa eletrônico e perdeu R$ 7 mil. Os criminosos, bem vestidos e articulados, enganaram a vítima com um dispositivo que retém o cartão. A família do idoso conseguiu bloquear o cartão a tempo e recuperar parte do valor. A polícia investiga o caso.