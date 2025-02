Milhares de turistas chegam pelo aeroporto de Salvador (BA) ANAC prevê 355 pousos para atender a demanda, incluindo voos domésticos e internacionais Balanço Geral BA|Do R7 28/02/2025 - 11h04 (Atualizado em 28/02/2025 - 11h12 ) twitter

A reportagem de Léo Rodrigues destaca a chegada dos turistas ao aeroporto de Salvador, marcando o início da festa de carnaval.

Com a animação típica, visitantes de Brasília e de outras regiões desembarcam prontos para aproveitar os blocos e camarotes. Entre os foliões, há tanto novatos quanto veteranos, todos ansiosos para vivenciar o melhor carnaval do mundo.

Salvador espera receber cerca de 850 mil turistas, com 62 mil chegando apenas nos dias de festa. A ANAC prevê 355 pousos para atender a demanda, incluindo voos domésticos e internacionais. No aeroporto, a central de entrega de abadás está movimentada, com turistas customizando suas roupas para a festa.