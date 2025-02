Mulher viraliza dançando e pulando corda De acordo com ela, a ideia é mostrar que dá para praticar atividade física brincando Balanço Geral BA|Do R7 20/01/2025 - 15h40 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma porteira que mora no bairro Cosme de Farias, em Salvador (BA), viralizou nas redes pulando e dançando com uma corda ao som de uma música do cantor Léo Santana.

Segundo ela, a ideia é mostrar às pessoas como é possível, com uma simples corda, fazer uma atividade cardiorrespiratória até mesmo dentro de casa.