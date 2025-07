Mulheres são presas com 30 kg de cocaína em ônibus interestadual A carga, vinda do Rio de Janeiro, seria distribuída no sudoeste baiano e em Salvador (BA) Balanço Geral BA|Do R7 15/07/2025 - 16h13 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h13 ) twitter

Três mulheres foram presas em um ônibus interestadual com 30 kg de cocaína. A carga, vinda do Rio de Janeiro, seria distribuída no sudoeste baiano e em Salvador (BA). A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Polícia Federal, interceptou a droga na BR-116, uma rota conhecida do tráfico. As suspeitas, chamadas de ‘mulas’, estão à disposição da justiça.