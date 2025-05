Ônibus é apedrejado e cobradora fica ferida na cabeça O autor do ataque fugiu do local e deixou todos revoltados com a violência gratuita Balanço Geral BA|Do R7 30/05/2025 - 16h03 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h03 ) twitter

Uma cobradora de ônibus ficou ferida na cabeça após uma pedra ter sido arremessada contra o veículo. O incidente ocorreu durante o horário de pico e causou pânico entre os passageiros. O autor do ataque fugiu do local e deixou todos revoltados com a violência gratuita. As autoridades investigam o motivo do ataque.