Paciente sofre com dores intensas e denuncia erro médico após cirurgia abdominal

Um ajudante de pedreiro denunciou um possível erro médico ao sofrer complicações depois de uma cirurgia de hérnia inguinal. Marco Antônio de Jesus tem sofrido com dor crônica e perda de movimento nas pernas. Ele acusa a médica responsável pela cirurgia de negligência. A situação de Marco ainda se agrava com dificuldades financeiras e falta de apoio do INSS.