Pagodeiro líder do PCC é preso em Arembepe (BA) Homem estava foragido e portava habilitação com nome de outra pessoa no momento da prisão

Balanço Geral BA|Do R7 29/01/2025 - 15h31 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h31 ) twitter

