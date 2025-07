Pai de produtor baiano confirma que mãe de Marília Mendonça ficou com 50% do valor total do seguro Mãe da cantora exigiu a outra parte e pai de Henrique Ribeiro, uma das vítimas, expressa indignação Balanço Geral BA|Do R7 08/07/2025 - 20h42 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h42 ) twitter

A tragédia envolvendo Marília Mendonça e outras cinco pessoas gerou uma polêmica sobre a divisão do seguro de vida. A mãe da cantora, Ruth, teria ficado com mais de 50% do valor, alegando que a vida da filha valia mais. A família de Henrique Ribeiro, uma das vítimas, expressa indignação. O acordo foi aceito para evitar longos processos judiciais, mas a questão da comparação do valor das vidas permanece em debate.