Pai e filho são executados em mercadinho de Terra Nova (BA) O crime aconteceu durante o horário de almoço, quando um suspeito armado desceu de um veículo e atirou nas vítimas que trabalhavam no local Balanço Geral BA|Do R7 10/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h06 )

Um comerciante e o filho foram executados dentro de um mercadinho em Terra Nova (BA). O crime aconteceu durante o horário de almoço, quando um suspeito armado desceu de um veículo e atirou nas vítimas que trabalhavam no local. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação do atirador, que fugiu após o ataque. A polícia busca informações sobre o criminoso.