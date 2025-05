Renomado médico baiano é acusado de assédio no Ceará O incidente aconteceu durante uma viagem, em que ele supostamente apalpou uma mulher em um posto de combustíveis Balanço Geral BA|Do R7 29/05/2025 - 16h37 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h37 ) twitter

Um médico renomado de Salvador (BA) foi acusado de assédio por uma mulher. O incidente ocorreu durante uma viagem no Ceará, em que ele supostamente apalpou a vítima em um posto de combustíveis. O médico alegou não se lembrar do ocorrido e negou ser ele no vídeo apresentado pela polícia. O CREMEB aguarda a investigação policial para tomar medidas.