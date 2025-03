Seis integrantes do Comando Vermelho morrem em confronto com a polícia na Bahia Operação em Terra Nova deixou mortos após intenso tiroteio; armas foram apreendidas e buscas continuam Balanço Geral BA|Do R7 19/03/2025 - 14h41 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h41 ) twitter

Em Terra Nova, Bahia, uma operação policial resultou na morte de seis suspeitos após um confronto com traficantes armados. A ação ocorreu no Bairro Caíque, onde policiais militares foram recebidos a tiros por membros do Comando Vermelho.

Entre os identificados estão Eric Celestino Gama, Jackson Araújo e Fabrício Silva. A operação foi desencadeada após denúncias de expulsão de um casal por traficantes.

Armas e munições foram apreendidas, e a polícia continua a busca por outros envolvidos. O clima na região é de medo, com comércios fechados e ruas desertas.