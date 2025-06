Tribunal do crime: jovem que mudou de facção é executado em festa junina Segundo informações, ele era ex-membro do Bonde do Maluco e atual integrante do Comando Vermelho Balanço Geral BA|Do R7 23/06/2025 - 16h11 (Atualizado em 23/06/2025 - 17h32 ) twitter

Um jovem foi executado pelo ‘tribunal do crime’ durante uma festa junina no bairro Mata Escura, em Salvador (BA). Segundo informações, ele era ex-membro do Bonde do Maluco e atual integrante do Comando Vermelho. Imagens fortes da execução foram divulgadas nas redes sociais. A polícia ainda investiga o caso, sem registros oficiais do crime ou localização do corpo.