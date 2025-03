Acidente em cruzamento deixa três pessoas feridas Colisão entre carro e moto aconteceu em um cruzamento no centro de Itabuna (BA) Cidade Alerta BA|Do R7 17/03/2025 - 14h56 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h56 ) twitter

No centro de Itabuna (BA), uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou três pessoas feridas.

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Professor Alice de Queiroz com a Avenida Cinquentenário, e o impacto foi tão forte que ambos os veículos atingiram outra moto estacionada. O semáforo estava em alerta com luz amarela piscando no momento da colisão.

A piloto e a passageira da moto foram socorridas pelo SAMU e levadas ao hospital Luiz Eduardo Magalhães, enquanto a motorista do carro sofreu ferimentos leves.

O estado de saúde atual das vítimas não foi divulgado.