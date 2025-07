Adolescente de 16 anos é sequestrado em casa e executado em área de mata no interior da Bahia Quatro homens armados levaram o jovem Cidade Alerta BA|Do R7 02/07/2025 - 19h39 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h39 ) twitter

Um adolescente de 16 anos foi sequestrado em sua casa e executado em uma área de mata em São Sebastião do Passé (BA). Quatro homens armados levaram o jovem, que pode ter sido vítima de disputas do tráfico de drogas. A polícia investiga o caso, enquanto a família, abalada, lida com a perda.