Adolescente que fugiu de casa na Bahia é encontrada na Rocinha, no RJ A jovem de 16 anos foi encontrada em segurança e, atualmente, está sob cuidados de uma irmã Cidade Alerta BA|Do R7 08/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma adolescente de 16 anos, desaparecida em Camaçari (BA), foi encontrada pela Polícia Civil no Rio de Janeiro (RJ).

Com base em informações publicadas pela própria adolescente em redes sociais, e com a análise de dados da localização do aparelho dela, a polícia descobriu que a jovem havia fugido para a comunidade da Rocinha, na cidade fluminense. Ela foi encontrada em segurança e, atualmente, está sob cuidados de uma irmã no estado de São Paulo.

A família, que antes estava desesperada, agora respira aliviada com o resgate da adolescente.