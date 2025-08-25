Área de shopping em Salvador (BA) é evacuada após suspeita de bomba em mala
A polícia isolou a área e o esquadrão antibombas do BOPE foi acionado
Uma mala abandonada no bairro Itaigara, em Salvador (BA), gerou alarme ao ser considerada um possível artefato explosivo. A polícia isolou a área e o esquadrão antibombas do BOPE foi acionado. Após análise, constatou-se que a mala estava vazia, contendo apenas sacos plásticos. A polícia investiga câmeras de vigilância para identificar os responsáveis pelo falso alarme, que pode ser considerado crime por perturbação da ordem pública.