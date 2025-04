Ataque coordenado de facção criminosa causa pânico em moradores de bairro em Salvador (BA) 60 homens invadiram rua no bairro Jardim Lobato disparando tiros e incendiando veículos Cidade Alerta BA|Do R7 28/04/2025 - 19h55 (Atualizado em 28/04/2025 - 19h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No bairro do Jardim Lobato, em Salvador (BA), um ataque coordenado por criminosos fortemente armados resultou em destruição e caos. Cerca de 60 homens invadiram a Rua Voluntário das Pátrias, disparando tiros e incendiando veículos. A ordem para o ataque teria vindo de dentro do presídio da Penitenciária Lemos Brito

As polícias Militar e Civil estão trabalhando em conjunto para localizar os responsáveis, com reforço no policiamento local.