Bebedouros da UFBA são interditados após contaminação por bactéria Um estudo realizado por estudantes de Engenharia Ambiental detectou contaminação por coliformes fecais Cidade Alerta BA|Do R7 11/04/2025 - 19h11 (Atualizado em 11/04/2025 - 19h11 )

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) enfrenta uma crise após a descoberta de contaminação por coliformes fecais nos bebedouros da Escola Politécnica. A análise, realizada por estudantes de Engenharia Ambiental, revelou indícios de fezes humanas ou de animais na água, levantando preocupações sobre a saúde de estudantes, funcionários e professores.

A direção da UFBA foi criticada por sua inércia, já que os resultados eram conhecidos desde fevereiro, mas só agora vieram à tona. A situação gerou revolta e levou à interdição dos bebedouros, com recomendações para que todos levem sua própria água. A UFBA também enfrenta desafios financeiros, com cortes significativos no orçamento.