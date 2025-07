Blogueira é detida por furto em shopping de luxo em Salvador (BA) Priscila Ruas Pedreira, foi encontrada com uma calça furtada e uma bolsa avaliada em R$ 10 mil Cidade Alerta BA|Do R7 29/07/2025 - 20h08 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h08 ) twitter

Uma blogueira foi detida em flagrante por furto em um shopping de luxo no bairro Itaigara, Salvador (BA). A suspeita, Priscila Ruas Pedreira, foi encontrada com uma calça furtada e uma bolsa avaliada em R$ 10 mil. A polícia investiga o caso, enquanto a mãe da suspeita alega problemas psiquiátricos. O incidente gerou grande tumulto e repercussão, com a presença de autoridades e familiares na delegacia.