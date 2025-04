Blogueiro e mais dois homens são mortos pelo tribunal do crime em Salvador (BA) Polícia fecha o cerco em busca de criminosos no bairro de Cajazeiras Cidade Alerta BA|Do R7 01/04/2025 - 19h49 (Atualizado em 01/04/2025 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia realizou uma operação no bairro da Cajazeiras, em Salvador (BA) após o julgamento e execução de três jovens pelo tribunal do crime. A equipe de reportagem acompanhou a ação do 22º Batalhão de Polícia Militar, que busca traficantes envolvidos no triplo homicídio.

A área, marcada por pichações de facções, é palco de uma guerra territorial. A investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) busca esclarecer as circunstâncias do crime, que envolve o sequestro e execução dos jovens, incluindo um blogueiro popular. A operação visa desmantelar o controle das facções e restabelecer a ordem na região.