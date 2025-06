Buscas por jovens desaparecidos em ferro velho de Salvador (BA) continuam sem avanços Forças de segurança procuraram por vestígios dos dois na barragem do Cobre Cidade Alerta BA|Do R7 17/06/2025 - 19h03 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h03 ) twitter

As buscas pelos corpos de Paulo e Matusalém, desaparecidos desde agosto de 2024, continuam na barragem do Cobre, em Salvador (BA). Apesar do uso de tecnologia avançada, como drones aquáticos, não houve progresso. Marcelo Batista e o policial Josué Xavier, acusados de envolvimento, participaram de audiência de instrução. A defesa alega inocência, enquanto as famílias das vítimas clamam por justiça.