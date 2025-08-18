Cachorro ficou amarrado ao lado dos corpos das três mulheres assassinadas em Ilhéus (BA)
Os corpos foram encontrados em uma área de vegetação, com sinais de violência
Um crime brutal em Ilhéus, Bahia, resultou na morte de três mulheres, incluindo mãe e filha. Além disso, duas delas eram professoras da rede municipal do município. Alexsandra, Maria Helena e Mariana foram vistas pela última vez em uma caminhada na Praia dos Milionários na sexta-feira (15). Os corpos foram encontrados em uma área de vegetação, com sinais de violência no dia posterior, com o animal de estimação vivo e amarrado em um coqueiro ao lado das vítimas.. A comunidade está em choque e pede justiça, enquanto a polícia investiga o caso como homicídio qualificado.