Cachorro ficou amarrado ao lado dos corpos das três mulheres assassinadas em Ilhéus (BA) Os corpos foram encontrados em uma área de vegetação, com sinais de violência Cidade Alerta BA|Do R7 18/08/2025 - 19h35 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um crime brutal em Ilhéus, Bahia, resultou na morte de três mulheres, incluindo mãe e filha. Além disso, duas delas eram professoras da rede municipal do município. Alexsandra, Maria Helena e Mariana foram vistas pela última vez em uma caminhada na Praia dos Milionários na sexta-feira (15). Os corpos foram encontrados em uma área de vegetação, com sinais de violência no dia posterior, com o animal de estimação vivo e amarrado em um coqueiro ao lado das vítimas.. A comunidade está em choque e pede justiça, enquanto a polícia investiga o caso como homicídio qualificado.