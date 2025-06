Cadelinha abandonada em bairro de Salvador (BA) é resgatada e ganha novo lar A polícia investiga o abandono Cidade Alerta BA|Do R7 27/06/2025 - 19h03 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h34 ) twitter

Uma cadelinha foi abandonada sob chuva em Itapuã, bairro de Salvador (BA), amarrada a uma árvore. O caso gerou comoção e foi denunciado ao Cidade Alerta Bahia. Um veterinário a resgatou, levando-a para um abrigo em Lauro de Freitas. A cadela, com baixa imunidade e mastite, recebeu cuidados médicos. A polícia investiga o abandono, considerado crime. A comunidade é incentivada a ajudar com doações para o tratamento do animal.