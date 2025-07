Caminhoneira é agredida e tem veículo destruído durante protesto indígena no sul da Bahia Mulher foi interceptada por manifestantes armados na BR-100 Cidade Alerta BA|Do R7 08/07/2025 - 19h04 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h27 ) twitter

Uma caminhoneira de 40 anos foi interceptada por manifestantes na BR-100, no sul da Bahia. O protesto, que envolveu a depredação do veículo, ocorreu após a prisão de um cacique indígena. A caminhoneira foi forçada a gravar um vídeo afirmando não ter sido agredida. A polícia investiga o caso, que gerou grande repercussão e questionamentos sobre a legitimidade do protesto.