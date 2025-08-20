Casal vive terror em assalto em avenida de Salvador (BA) O incidente ocorreu às 3 da manhã, quando dois criminosos abordaram as vítimas, que conseguiram escapar e pedir socorro Cidade Alerta BA|Do R7 20/08/2025 - 19h23 (Atualizado em 20/08/2025 - 19h23 ) twitter

Um casal enfrentou momentos de pânico durante um assalto na Avenida Capitão Melo, em Stella Maris, Salvador (BA). O incidente ocorreu às 3 da manhã, quando dois criminosos abordaram as vítimas, que conseguiram escapar e pedir socorro. A região tem registrado aumento de crimes, com sete assaltos em sete dias, gerando medo e insegurança entre os moradores. A polícia local não foi acionada, mas investiga a situação.