Casal vive terror em assalto em avenida de Salvador (BA)
Um casal enfrentou momentos de pânico durante um assalto na Avenida Capitão Melo, em Stella Maris, Salvador (BA). O incidente ocorreu às 3 da manhã, quando dois criminosos abordaram as vítimas, que conseguiram escapar e pedir socorro. A região tem registrado aumento de crimes, com sete assaltos em sete dias, gerando medo e insegurança entre os moradores. A polícia local não foi acionada, mas investiga a situação.