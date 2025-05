Cenário de guerra em Salvador (BA): policial é baleado e bandido morre após confronto A ação foi considerada exitosa pela Polícia Militar mas o comparsa do assaltante continua foragido Cidade Alerta BA|Do R7 09/05/2025 - 18h54 (Atualizado em 09/05/2025 - 18h54 ) twitter

Um cenário de terror tomou conta do bairro de Patamares, em Salvador (BA), quando um policial foi baleado e uma mulher foi feita de escudo humano durante um assalto a uma farmácia. O incidente ocorreu na movimentada Avenida Pinto de Aguiar, resultando em uma troca de tiros entre a polícia e o criminoso, que acabou morto. O policial, atingido três vezes, sobreviveu graças ao capacete de ciclista que usava. A ação foi considerada exitosa pela Polícia Militar, apesar do trauma deixado nos envolvidos. O comparsa do assaltante continua foragido, e a polícia segue em busca de informações.