Confronto entre facções: dois homens morrem e metralhadora é apreendida em Lauro de Freitas (BA) Tiroteio envolveu grupos rivais pelo controle do tráfico de drogas na região Cidade Alerta BA|Do R7 11/04/2025 - 19h16 (Atualizado em 11/04/2025 - 19h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois homens morreram em um confronto com a Polícia Militar em Lauro de Freitas (BA), após um tiroteio envolvendo facções rivais pelo controle do tráfico de drogas da região. A situação tensa ocorreu quando cerca de 10 homens armados, vestidos com roupas camufladas, abriram fogo contra a polícia.

As equipes da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) responderam ao ataque, resultando na morte dos dois suspeitos. A polícia apreendeu uma metralhadora Rossi, munições e roupas camufladas.