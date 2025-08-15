Confronto entre facções faz ‘chover’ balas em bairro de Salvador (BA)
O Comando Vermelho atacou área considerada da facção rival, a BDM
Confronto violento entre facções criminosas na capital baiana deixa rastro de destruição e medo. Comando Vermelho ataca área do BDM, resultando em carros e casas metralhados, granada não detonada e moradores aterrorizados. Polícia Militar e BOPE atuam na região para desarmar explosivos e buscar responsáveis. A comunidade vive tensão constante, com orientações para minimizar riscos durante os tiroteios.