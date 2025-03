Corpo carbonizado é encontrado dentro de veículo em Simões Filho Uma perícia será feita para identificar a vítima Cidade Alerta BA|Do R7 10/03/2025 - 14h17 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Simões Filho (BA), um corpo carbonizado foi descoberto no porta-malas de um carro incendiado. O veículo foi abandonado na Via Ipitanga, trecho da Rua do Sangue, no Centro Industrial de Aratu.

A PM foi acionada e o corpo foi removido. Uma perícia será feita para identificar a vítima