Criança morre após ser atropelada pelo avô em Porto Seguro (BA) Menina foi para trás do carro, enquanto o avô dava marcha ré no veículo Cidade Alerta BA|Do R7 13/02/2025 - 13h56 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h56 )

Em Vera Cruz, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, uma criança de apenas um ano e meio morreu depois de ser atropelada pelo próprio avô.

De acordo com as primeiras informações, o avô da criança fazia uma manobra de marcha ré quando a bebê, que estava brincando no local, correu em direção ao carro e foi atropelada.

O avô da menina prestou depoimento e foi liberado, mas deve responder por homicídio culposo.