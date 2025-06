Crianças em situação insalubre são resgatadas em Camaçari (BA) As crianças foram levadas para um abrigo com apoio Cidade Alerta BA|Do R7 26/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 26/06/2025 - 18h57 ) twitter

Quatro crianças foram resgatadas de uma casa em condições insalubres em Camaçari (BA) após denúncia de maus-tratos. A polícia, ao investigar, descobriu que a mãe, abandonada pelo marido, enfrentava dificuldades financeiras e de saúde. As crianças foram levadas para um abrigo com apoio do Conselho Tutelar e da Secretaria de Ação Social. A comunidade e autoridades locais se mobilizaram para prestar assistência à família.