Criminoso armado ameaça funcionária e rouba padaria em Salvador (BA) O criminoso ameaçou uma funcionária e levou dinheiro do caixa Cidade Alerta BA|Do R7 04/06/2025 - 19h08 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h08 )

Uma padaria no bairro do Uruguai, em Salvador (BA), foi alvo de um assalto à mão armada. O criminoso ameaçou uma funcionária e levou dinheiro do caixa, além de produtos. A situação reflete o clima de medo na região.